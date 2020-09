IMSS se niega a hacer pruebas de Covid-19 a trabajadores de maquiladoras

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Dolores Zúñiga Vázquez, Secretaria General del Sindicato de Maquiladoras de Victoria, denunció que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), viola los derechos de salud de los trabajadores al negarse a realizar pruebas de Covid-19 a los derechohabientes.

“Creemos que no es justo pues es un derecho, y simplemente no entendemos porque cada semana les descuentan a los trabajadores y no tienen la atención que merecen”, señaló.

Expuso que en el Seguro Social argumentan que están rebasados en la atención y no pueden hacer más pruebas, “se deslinda de ellos y dicen que hay muchas personas internadas y no les hacen el examen”.

Sostuvo que son seis mil trabajadores de las maquiladoras APTIV y KEMET los que reciben un pésimo servicio por parte del IMSS y que en caso de enfermarse de Covid-19 no tendrán acceso a una prueba en el instituto.

“Algunos se hacen el examen particular para saber si tienen Covid y tienen que desembolsar hasta 4 mil pesos en laboratorios particulares que son muy caros”.

Zúñiga Vázquez señaló que hasta el momento el sindicato que dirige ha apoyado a cerca de 20 trabajadores para realizarse el examen para detectar el Covid-19 ante la negativa del IMSS para aplicar las pruebas.

“Lo que hacen cuando presentan los síntomas los compañeros es que se van a su casa y el sindicato los ha apoyado para que compren lo necesario, alguna medicina, cloro y lo que necesiten para limpiar sus casas”, dijo.

Por parte de las empresas maquiladoras dijo tampoco hay ningún tipo de apoyo para los exámenes de laboratorio de quienes se contagian del Coronavirus.