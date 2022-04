IETAM declara inexistentes todas las denuncias partidistas de guerra sucia

Por Staff

Se sometió a consideración del órgano máximo de dirección del IETAM los proyectos de resolución de los procedimientos especiales sancionadores identificados de la siguiente manera: PSE-18/2022, referente a la denuncia interpuesta por el Partido Político morena, en contra del Partido Acción Nacional por la supuesta comisión de la infracción consistente en actos anticipados de campaña; PSE-21/2022, instaurado con motivo de la denuncia interpuesta por el Partido Político morena en contra de los CC. César Augusto Verástegui Ostos, en su carácter de precandidato del Partido Acción Nacional al cargo de Gobernador del estado de Tamaulipas; y Luis Enrique Salazar Sánchez, Presidente Municipal de Jiménez, Tamaulipas; por la supuesta comisión de las infracciones consistentes en promoción personalizada y actos anticipados de campaña; así como en contra de la coalición “Va Por Tamaulipas”, conformada por los partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, por culpa in vigilando; PSE-24/2022, instaurado con motivo de la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional en contra del C. Américo Villarreal Anaya en su carácter de precandidato del Partido Político morena al cargo de Gobernador del estado de Tamaulipas; y del C. José Ramón Gómez leal, por la supuesta comisión de la infracción consistente en actos anticipados de campaña; así como en contra de los Partidos Políticos morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo por culpa in vigilando; PSE-28/2022, instaurado con motivo de la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional en contra del C. Américo Villarreal Anaya, precandidato del Partido Político morena al cargo de Gobernador del estado de Tamaulipas, por la supuesta comisión de la infracción consistente en actos anticipados de campaña; así como en contra de los Partidos Políticos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, por culpa in vigilando; PSE-29/2022, instaurado con motivo de la denuncia interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática en contra del C. Américo Villarreal Anaya, en su carácter de precandidato del Partido Político morena al cargo de Gobernador del estado de Tamaulipas, por la supuesta comisión de la infracción consistente en actos anticipados de campaña; así como en contra de los Partidos Políticos morena, Verde Ecologista de México y del trabajo, por culpa in vigilando; y finalmente el identificado con la clave PSE-30/2022, instaurado con motivo de la denuncia interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática en contra del C. Américo Villarreal Anaya, precandidato del Partido Político morena al cargo de Gobernador del estado de Tamaulipas; y del Comité Ejecutivo Estatal del referido partido político, por la supuesta comisión de la infracción consistente en actos anticipados de campaña; así como en contra de los partidos políticos morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, por culpa in vigilando.

Cabe hacer mención que en la totalidad de los asuntos, después de ser analizados en el pleno, en todos los casos, las infracciones atribuidas fueron declaradas como inexistentes.

En sus intervenciones, la Consejera Electoral Mtra. Marcia Laura Garza Robles, Presidenta de la Comisión de los Procedimientos Sancionadores, expuso que en algunas de las quejas presentadas y sometidas a la consideración del Pleno, no se acreditó el elemento subjetivo, de ahí que se resuelvan como inexistentes las quejas presentadas, subrayó la Consejera.