Hará Gobernador de Tamaulipas sondeo entre sectores acerca del pacto federal

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca lamentó hoy que el presidente Andrés Manuel López Obrador se haya negado a reunirse con los gobernadores de la Alianza Federalista, al tiempo que en Tamaulipas se han hecho sondeos y se harán más para decidir “que camino vamos a tomar”.

El jefe del ejecutivo estatal dijo que la solicitud de reunión a López Obrador se hizo de una manera respetuosa para tener un diálogo abierto entre los gobernadores y el presidente de México.

“Por supuesto que yo he hecho mis sondeos he preguntado a los sectores para preguntara los jóvenes, a las amas de casa, a la gente, que les merece el hecho de que somos el segundo Estado que más aporta impuestos y que este recurso no regresa a Tamaulipas”, rebeló.

García Cabeza de Vaca sostuvo “y por supuesto que la inmensa mayoría nos pide que exista reciprocidad, que regrese a nuestro Estado en obras, en infraestructura, en apoyo a nuestros jóvenes, en apoyo a la educación y a las micro y pequeñas empresas. Simplemente lo que se está pidiendo es reciprocidad”.

El mandatario estatal señaló que por ello seguirá consultando a los diferentes sectores acerca de qué estrategia se quiere seguir para enfrentar los reclamos a la federación.

“Por supuesto que vamos a hacer un sondeo muy amplio en los diferentes sectores productivos para valorar cuál va a ser el futuro de la relación con un gobierno central que no ha querido entender que quien forma esta República somos los Estados”, señaló.

García Cabeza de Vaca dijo que se insistirá en que la Federación corrija el tema presupuestal, “y que rectifiquen el trato, esa insensibilidad que han tenido para los Estados, con la falta de diálogo y apertura, al grado que no quieren ni siquiera platicar de las necesidades”.

El gobernador dijo que Tamaulipas requiere recursos para obras de infraestructura y proyectos productivos para los Estados, y que tiene que haber una constante comunicación con nosotros, porque lejos de abonar, lo que están haciendo es simplemente polarizando al país”.