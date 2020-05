Gobernador Cabeza de Vaca participará en foro energético

Ciudad Victoria.- Este jueves 28 de mayo, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, participará en el foro <Nueva Visión Energética para México> de la plataforma Ideas y Acciones por México. Construyamos la Agenda de Futuro, organizado por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y la Fundación Konrad Adenauer (KAS).

Construyamos la Agenda de Futuro, consiste en una serie de foros de líneas de acción para generar propuestas en materia económica, de salud, de seguridad, de energía y educación, y construir soluciones para sacar a México adelante.

Desde la presente administración del Gobierno del Cambio, Tamaulipas se ha convertido en el estado energético por excelencia.

Inversionistas nacionales y extranjeros, han decidido invertir en la producción de energías limpias, gracias a la confianza generada por la administración del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que en sus primeros 4 años de gobierno, ha mejorado en materia de seguridad pública, generando confianza entre los sectores productivos.

Los panelistas de Nueva Visión Energética para México, lo integran Francisco García Cabeza de Vaca, quien presentará una visión estatal en materia energética; Jordy Herrera Flores, ex secretario de Energía; Rubén Camarillo Ortega, ex senador de la República; Gonzalo Monroy, consultor energético; Marisa Ortíz, secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de Guanajuato; Fernando Canales Clariond, ex gobernador de Nuevo León y ex secretario de Economía.

El mensaje de bienvenida lo hará, Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional y el representante de la KAS México; Hans Hartwing Blomeier y como moderador Eduardo Walsh, Gerente de Proyectos KAS México.

La visión de estos foros de expresión es reunir a especialistas, académicos, líderes del sector empresarial y la sociedad civil, para proponer un rumbo claro.

La transmisión se puede seguir a través de Facebook Live del Partido Acción Nacional, a partir de las 16:30 horas del jueves 28 de mayo.