Fiestas familiares disparan contagios de covid-19 en Tamaulipas: SST

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud, afirmó que las reuniones familiares han ocasionado un aumento en los casos de Covid-19 en Tamaulipas en las últimas tres semanas.

La funcionaria estatal hizo un llamado a la población: “salvemos Tamaulipas, salvemos la Navidad. Todos queremos estar contentos, juntos, pero una nueva realidad será cada quien en su casa”.

Sostuvo que se han identificado que las reuniones en casa familiares de más de diez personas son la causa número uno para el incremento de casos del Covid-19 en la entidad.

Indicó que urge hacer un esfuerzo por lograr que no se incrementen los casos “como en Chihuahua donde no hay camas, no hay oxígeno, no hay ventiladores”.

La secretaria de Salud en el Estado dijo que cuando a nivel nacional se va a llegar a los 100 mil muertos por Coronavirus, en nuestro Estado se ha contenido la pandemia.

“Tamaulipas ha hecho un gran esfuerzo en el Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales principalmente de los diez municipios que conforman la frontera”.

Dio a conocer que en el vecino Estado de Texas tiene el segundo lugar en el mayor número de casos con más de 1 millón, lo que habla del buen trabajo que ha hecho Tamaulipas.

“Solo Texas está igual que México y tenemos diez municipios que son frontera y hemos podido controlar, eso no es obra de la casualidad ni es porque nuestro país vecino nos haya ayudado”.

Indicó que “estamos en semáforo amarrillo desde el 28 de agosto con 12 semanas de manera permanente en semáforo amarrillo para la federación”.

Informó que los indicadores estatales muestran que se ha avanzado pero se deben de continuar con las medidas de prevención y no bajar la guardia.

Por último, Molina Gamboa señaló que actualmente en Tamaulipas hay 34 mil 117 casos de Covid-19, 1mil 366 casos están activos y se han registrado hasta el momento 2 mil 927 defunciones.

“Tenemos una ocupación hospitalaria del 23 por ciento con un ocupación de ventiladores del 21 por ciento”, finalizó.