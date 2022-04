Expresidentes del PRD califican como una aberración a la inteligencia de los tamaulipecos la candidatura del Truco.

Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamps. – “La lamentable alianza de la derecha, del PRIAN, es una aberración a la inteligencia del pueblo. Esa coalición no representa a los tamaulipecos, sino a las sucias y oscuras ambiciones de unos cuantos”, expresó Pedro Alonso Pérez, expresidente y líder perredista.

Esta postura fue respaldada por fundadores y expresidentes estatales del PRD en Tamaulipas: Jorge Osvaldo Valdez Vargas, Cuitláhuac Ortega Maldonado, Alberto Sánchez Neri, Julio César Martínez infante y Alfonso Trejo Campos.

Los aún militantes del PRD, se desmarcaron del apoyo a la alianza, PRI-PAN-PRD y rechazaron contundentemente operar a favor de su candidato Cesar “El Truco” Verastegui, pues dicen es la antítesis de la ideología de izquierda en donde el PRD sienta sus bases, por lo cual, no representa los intereses de los perredistas y solo refleja la intención de dar continuidad a la pesadilla en la que esta sumergida el estado.

“El pueblo tamaulipeco despertó de la pesadilla en que la coalición cabecista ha tenido sumergido a los ciudadanos; vienen tiempos mejores porque los resultados de mantener la esperanza por Tamaulipas”, exponen los perredistas.

En este mismo sentido, los expresidentes del PRD coinciden en que quien, si representa la ideología de la izquierda, con el proyecto de un gobierno cercano a la gente y por la transformación de Tamaulipas, es el Doctor Américo Villarreal Anaya, por lo que expresan su total respaldo y apoyo para este candidato camino a las elecciones del 5 de junio.

“En el proceso electoral actual vemos que la persona que encarna la izquierda en la entidad, con los mismos ideales del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, es el Dr. Américo Villarreal Anaya. Por tal motivo no dudamos en darle nuestro respaldo total, porque representa a Morena y sus principios: No mentir, No robar y No traicionar al pueblo”.

Agregaron que después de años de lucha por la izquierda y representando luchas populares, el PRD se basa en el sentir de la ciudadanía, combatiendo a la derecha, al neoliberalismo y la corrupción, por lo cual esta alianza da la razón a AMLO pues se quitan la máscara y muestran la verdadera “Mafia del Poder” que el PAN pretende mantener.