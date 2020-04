Exigen retrasar proceso electoral en Tamaulipas

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Arcenio Ortega Lozano, comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT), pidió hoy retrasar el inicio del proceso electoral 2020-2021 en Tamaulipas, que por ley, debe iniciarse el próximo mes de septiembre.

El representante del PT ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) consideró que además, de acuerdo al decreto emitido ayer por el gobierno de Tamaulipas, las actividades del organismo deberían suspenderse, al no considerarse como esenciales.

Ortega Lozano expuso que así como en otros Estados del país se suspendieron elecciones, en Tamaulipas se podría optar por retrasar el arranque del proceso electoral.

“El asunto es que el funcionamiento del Instituto no es vital, ahora si nos llega septiembre pues no hay problema, si las elecciones de Hidalgo y Coahuila se pueden retrasar, por qué no se podría retrasar el arranque del proceso electoral en Tamaulipas”, estableció.

Ortega Lozano dijo que el IETAM no ha detenido actividades totalmente ante la pandemia, sin embargo ha modificado su manera de trabaja, “el instituto sigue trabajando y nosotros también, pero se podrían posponer incluso algunas actividades que no son vitales para el proceso electoral”.

El ex diputado local del PT agregó “creo que aquí nos va alcanzar quizá a posponer algunos acuerdos aunque sean pequeños, pero sí se van a reponer, son cuestiones administrativas como buscar los lugares donde van a estar los consejos distritales, municipales este tipo de actividades”.

Ortega Lozano recalcó que como el Instituto Nacional Electoral (INE) es quien estará encargado de la capacitación y los tiempos para el proceso electoral 2020 – 2021, así como ubicación de casillas, “pues eso no nos retrasa en nada”.

“El Instituto Electoral están haciendo gestiones y se ha retrasado todo, sin embargo ellos están trabajando, nosotros también y el proceso electoral va iniciar el 13 de septiembre pero hay que pensar que son los trabajos preparativos los que se están haciendo”, agregó.