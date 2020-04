Exigen plan de rescate económico para los campesinos de Tamaulipas

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Raúl García Vallejo, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Tamaulipas, advirtió hoy la urgencia de incluir a los campesinos en los planes de rescate económico por la crisis del Coronavirus, por lo que demandó la creación de nuevos subsidios.

Consideró que hasta el momento, el sector campesino está siendo olvidado, por lo que pidió voltear a ver a los agricultores, cuya labor es esencial para garantizar el abasto de alimentos.

“El campesino si no trabaja no come, y además, si no produce, tampoco comería la gente en sus casas”, advirtió.

García Vallejo señaló que los campesinos no exigen dinero sino “más que nada facilidades, algún subsidio en especie como fertilizantes, semillas, porque el campesino no todo el tiempo nada más está pidiendo dinero, sino productos de calidad, pero no ha habido nada en concreto”.

Expuso que hasta el momento, los campesinos han sido dejados al margen de los programas de rescate económico y nadie les da información sobre cómo podrían recibir apoyos, “por eso vamos a seguir tocando puertas con el gobierno federal”.

“Nos dicen que hay líneas de créditos, pero muchos campesinos aún tienen deudas con la Financiera Rural o con Firco, pero son líneas de crédito que a final de cuentas se van a tener que pagar, serían préstamos que no resuelven nada de fondo”, refirió.

Además, indicó que muchos productores hipotecaron sus garantías con préstamos pasados que aún no terminan de pagar, y al momento de intentar acceder a un nuevo crédito no tendrían garantías que ofrecer.

García Vallejo señaló que la mala situación económica obliga a los campesinos a salir a trabajar porque “el campo no se puede detener, los campesinos tenemos la responsabilidad de seguir produciendo con todas las medidas de precaución, pero el campesino si no trabaja no come”.

Dijo que mientras se anuncian apoyos para las pequeñas y medianas empresas y para los adultos mayores, el campesinado sigue en el olvido para las autoridades “y por eso los subsidios son urgentes y necesarios”.