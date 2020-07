Exigen comerciantes establecidos reabrir en Victoria

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps. – Comerciantes establecidos en la zona centro de Ciudad Victoria exigieron hoy contra la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) que los dejen reabrir sus negocios.

Uno de los líderes de la protesta, Perry Smith, quien es propietario de el planteamiento es simple: que no los discriminen y los dejen trabajar.

Expuso que hasta el momento no le han dado ninguna respuesta «ellos tienen sus lineamientos de Salud de que los negocios medianos y pequeños no podemos trabajar».

El comerciante dijo que cuando se dio la fase 1 de reapertura, ellos cumplieron con las disposiciones exigidas por la Coepris.

Smith refirió «ellos no nos toman en cuenta para nada, hacen sus lineamientos unilaterales, no tenemos ningún acuerdo de nada, ellos no nos ven».

Consideró que los pequeños y medianos empresarios «somos es el chivo expiatorio, ellos no se están fijando en nosotros porque inormalmente no hacemos ninguna manifestación».

Los comerciantes esperan establecer un diálogo con la Secretaría General de Gobierno para que les ofrezcan soluciones como abrir de lunes a viernes y cerrar los domingos.