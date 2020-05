Exigen al gobierno federal estímulos fiscales para empresas de Tamaulipas

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Son urgentes incentivos fiscales para salvar a empresas de Tamaulipas, ya que la cerrazón en el tema de parte del gobierno federal, provocará la quiebra y como consecuencia, una mayor pérdida de empleos, advirtió Edmundo Marón Manzur, diputado local.

Expuso haber dialogado con empresarios: “me han comentado que por falta de liquidez han tenido que despedir empleados, algunos les están pagando el 50 por ciento de su salario, otros hacen el esfuerzo y les pagan el 100 por ciento, pero es complicadísimo para cualquier empresa aguantar esto por tres o cuatro meses”, relató.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, indicó que las obligaciones de los empresarios son muchas, “sobre todo por los altos pagos de servicios como la luz, tienen que pagar impuestos y lamentablemente todo esto es de competencia de la federación y no se ha recibido ningún incentivo que ayude a los empresarios”.

Marón Manzur manifestó que el gobierno federal no se ha dado cuenta que al momento que los empresarios no tienen ingresos y no se les apoya, se corre el riesgo de que despidan a sus trabajadores.

“No se dan cuenta que esto es una cadena y que el empresario es el que genera las fuentes de empleo y de estas fuentes de empleo las personas tienen para llevar comida a su casa, para pagar lo que tengan que pagar de servicios”, sostuvo

El diputado local agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho abiertamente que no le interesa apoyar a los empresarios “no le interesa salvar a las empresas y evitar la pérdida de empleos, lo ha dicho en sus mañaneras que no es importante salvar al sector productivo”.

El legislador panista dijo que si no fuera por los apoyos y créditos implementados por el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, estarían en peligro miles de empleos más y podrían cerrar cientos de empresas en la entidad.