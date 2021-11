Exige SNTE brigadas de vacunación una disculpa pública por exhibir a docentes

EL derecho a la salud y la vacunación es universal, por ello exigimos un trato de respeto y una disculpa pública a los trabajadores de la educación por parte de las autoridades y brigadas de vacunación contra el Sars Cov 2, y que no se nos trate como delincuentes por el hecho de buscar otra alternativa para protegernos contra el COVID 19, dijo José Rigoberto Guevara Vázquez.

“Como es posible que una vez que ven que ya está vacunado el compañero hagan sonar un altavoz “alerta docente” sino somos delincuentes, discúlpenme las autoridades responsables, es necesario una disculpa para los compañeros, que lamentablemente son exhibidos con este altavoz, en donde todo mundo voltea a ver que es un docente”.

¿No que somos una parte importante en la sociedad?, “Tan simple que es decirle maestra o maestro usted ya se vacuno con un farmacéutico, le informamos que en esta ocasión no puede vacunarse, es una exigencia que hacemos a la autoridad no sé a quién se le haya ocurrido esta idea de evidenciar a los maestros y tratarlos de esta forma despectiva, somos gente educada, trabajadora que forma conciencias, no estamos para ser exhibidos”.

Refirió que la gestoría continua para lograr la aplicación de una segunda dosis y en el caso de cambiar de farmacéutica se pide a las autoridades que se otorgue a los maestros la que verdaderamente resulte, por ello, es que se tiene una nueva cultura de vacunación por parte de la sociedad y de los mismos trabajadores de la educación quienes saben que deben vacunarse por el bien de ellos y sus alumnos.

Guevara Vázquez, reitero que a través de la dirigencia nacional que encabeza el Mtro. Alfonso Cepeda Salas, se hacen las gestiones correspondientes para que el gobierno federal a través de las autoridades correspondientes determinen si es viable una revacunación con el mismo farmacéutico o bien se cambia de bilógico para el bien de todos tomando en cuenta que los maestros están próximos a regresar a clases, pero siempre y cuando existan las condiciones para ello.

“La misma farmacéutica CANCINO hizo la recomendación de una segunda dosis por ello queremos hacer un llamado a las autoridades, lo hemos hecho en todos los foros, nosotros no somos los expertos pero si podemos pedir, solicitar e incluso exigir que se nos vacune, somos un grupo importante de la sociedad que vamos a atender a otro grupo importante de la sociedad, que tampoco tiene vacunas en esas edades”, remarco.

Según la información que se tiene, dijo que por el momento se están aplicando a algunos alumnos de 12 en adelante, y eso es lo que se tiene que buscar, una alternativa de que los grupos estén vacunados.

“A través de nuestro líder nacional esta buscado con el gobierno federal que se aplique una revacunación, una segunda dosis con un farmacéutico que garantice la salud de los trabajadores de la educación, incluso, refirió que en el Consejo Nacional del SNTE que se realizó la semana pasada se mencionó esta gestión ante diputados y senadores que estuvieron presentes en esta reunión sindical con quien se busca esta alternativa por lo que se espera que se apruebe antes del regreso a clases que se prevé para el siete de febrero.