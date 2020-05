Exige diputada de Tamaulipas sacar a Bartlett de la CFE

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 18 de mayo.- La intención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de acaparar el mercado de la energía y aumente el costo de las tarifas debería provocar que el gobierno federal cese al polémico Manuel Bartlett Díaz, consideró Nohemí Alemán Hernández.

Entrevistada, la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que tras el escándalo de los ventiladores mecánicos del hijo de Bartlett, ahora podría sospecharse que el director de la CFE está detrás del freno a las inversiones de energía limpia.

“Ya desde un principio nosotros expusimos sobre ese tema que no era lo más adecuado y que este señor (Bartlett) aparte tiene conflictos de intereses y aparte son muchos temas por los que no debería de estar ocupando ese cargo”, dijo.

Alemán Hernández precisó que la Secretaría de Hacienda había anunciado que las tarifas de energía no aumentarían durante la emergencia por el Covid-19, la CFE optó por aumentar sus tarifas.

“Ya no sabemos qué pensar porque Bartlett está tomando muchas decisiones que probablemente no le corresponden, no entiendo porque si la Secretaría de Hacienda dio una instrucción, la Comisión viene y hace todo lo contrario”, expuso.

La diputada panista cuestionó “no sabemos contra quienes están peleando o si es un juego de poderes, porque sabemos que hay muchos conflictos entre diferentes personajes que tienen poder”.

Sin embargo dijo que el Gobierno Federal podría poner orden aceptando sacar a Bartlett de la CFE “creo que es una gran oportunidad nuevamente para que se tomen las decisiones correctas, se debe redireccionar todo y si hay que tomar las decisiones más asertivas y más adecuadas”.

Alemán Hernández dijo que en medio de la crisis provocada por la pandemia “surge este tema de la energía que afecta a todo el país, es momento de tomar decisiones, donde se tenga que empezar de nuevo para poder salir al menos al paso de esta situación”.

Finalmente dijo: “solamente estamos caminado hacia atrás y eso no nos va a llevar a ningún camino. Este gobierno (federal) lamentablemente está caminando hacia atrás no está mirando hacia adelante”.