Están saqueando la Presidencia Municipal

“Están saqueando la Presidencia Municipal”, en estos términos se expresó la alcaldesa electa del Municipio de Valle Hermoso Nataly García quien aseguró tener pruebas contundentes de que funcionarios del actual ayuntamiento encabezado por José Manuel López Hernández, del municipio de Díaz Ordaz han estado saqueando el mobiliario del edificio, en otras palabras robando.

Por lo cual la próxima semana hará un llamado al alcalde para que devuelvan lo que se llevaron ya que solamente dejaron una desbrozadora y todos los camiones recolectores descompuestos.

Cabe destacar que diversas corrientes del citado municipio que dieron su apoyo a Nataly se han manifestado por que haga una auditoría a fondo del total de los recursos.

“Así como nosotros estamos exigiendo cuentas claras y que dejen de robar, nosotros también vamos a rendir cuentas a los que lleguen después de nosotros.

En relación a las críticas que ha recibido por su supuesta inexperiencia para administrar, señaló: Dicen que no estamos organizados y que no sabemos lo que estamos haciendo, pero como dicen: Inútiles son los que han estado en el poder y no han hecho nada por el pueblo”.