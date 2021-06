Es bajo, el número de internados por Covid en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria.- A pesar del repunte en casos de Coronavirus, la ocupación de camas para pacientes de Covid-19, está por debajo del 35 por ciento en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Victoria (HRAEV), afirmó Vicente Flores Rodríguez.

El director del hospital rechazó que HRAEV esté saturado por el aumento de los casos de Covid-19, «nosotros tenemos 32 camas Covid-19 en el hospital con 26 ventiladores, actualmente tenemos 9 pacientes internados y cinco están con ventilador intubados».

Flores Rodríguez señaló que «entonces no estamos ni al 30 por ciento de las camas de Covid, y no es cierto que estemos saturados al cien por ciento, no en este momento».

Afirmó que se espera un incremento en los contagios debido a la tendencia de las últimas semanas en Ciudad Victoria.

«Vemos lo que está sucediendo no sólo aquí sino a nivel nacional, pero de momento estamos preparados para enfrentar esto», señaló.

Flores Rodríguez dijo que el Hospital nunca estuvo al cien por ciento de su capacidad ni en los peores momentos de la pandemia, el año pasado.

«Cuando tuvimos más incidencia de casos fue el año pasado que llegamos a tener 23 pacientes internados, de los cuales llegaron a estar 17 intubados», sostuvo.

El director del Hospital de Especialidades aseguró que la institución está lista para enfrentar el aumento de los contagios, lo cual da casi como un hecho.