La Mtra. Carmina Bueron, creadora de Jocoques Gourmet Doña Carmina

Por Zavala Hernández Sheila Judith.

Con paciencia y cuidado esparces las finas hierbas sobre el contenido de la olla, teniendo cuidado de no sobrecargar de sabor el acompañante perfecto para tu pasta.

¿Quién diría que el jocoque seria el acompañante perfecto para resaltar los sabores de una buena pasta?

Oh, pero no es cualquier jocoque. No es aquel jocoque líquido que consumía tu abuela en tragos pequeños. Tú estas preparando un jocoque seco, específicamente esa receta secreta que has perfeccionado a lo largo de los años para disfrutar en compañía de tu familia y amigos.

Te lleva un largo tiempo prepararlo, ya que debes de realizar viajes a otras partes fuera de tu ciudad natal para conseguir ingredientes de alta calidad, no quieres dar de comer cualquier cosa a tus seres queridos. Tú quieres brindarles una explosión de sabor, aunque eso signifique cruzar fronteras, porque sabes que vale la pena.

Un día, sin esperarlo, una vecina se acerca a ti y te pregunta si has considerado preparar jocoque seco para vender. Tú lo piensas unos segundos, la idea es demasiado tentadora, no lo puedes negar, ya que si funciona tendrías un ingreso extra en tu hogar y si no funciona también estarías ganando, ya que tendrías jocoque para acompañar el pan de la tarde o las galletas de la mañana por una semana, entre otros platillos. La lista de acompañantes era infinita.

Tu vecina se ofrece a ayudarte con el negocio, tomando fotografías del jocoque y publicándolo en Instagram para darte a conocer. De esta forma, y con una sonrisa, aceptas iniciar tu negocio.

Cuando menos te das cuenta, ese pequeño negocio ya se encuentra operando en Instagram sin problemas, recibiendo pedidos de gente que nunca esperaste conocer. Incluso personas de otros estados buscan comprar tus productos. También comienzas a llevar tus jocoques gourmet a negocios de venta de alimentos en toda la ciudad, cuatro para ser exactos, surtiendo dos veces por semana. No puedes creer lo lejos que tú has llegado en tan poco tiempo.

¡Sin mencionar que la competencia comienza a copiar tus recetas!

Ciertamente has cambiado la perspectiva de las personas al traer algo diferente y único.

Has avanzado tanto en tan poco tiempo que casi parece un sueño, pero es la realidad. Ahora tienes que buscar una forma de ampliar tu negocios a los otros estados para poder suplir la demanda que cada día crece. Tu mayor preocupación es asegurarte que tu producto llegue en perfecto estado, ya que ofreces calidad en todos los sentidos de la palabra.

Sonríes, ríes y sigues experimentando con los sabores para crear más combinaciones, llegando a crear diez combinaciones diferentes, pero no te dedicas únicamente a los jocoques gourmet, con ayuda de tu hermana comienzas con la venta de zumos, iniciando con el sabor de la berenjena y garbanzo. El detenerse no es una opción.

Después del corto camino que has recorrido, porque tú sabes que este es el principio, puedes decir sin miedo alguno que antes de poner un negocio debes de pensar bien en lo que harás. En el caso de la cocina, debes de identificar el platillo cuyo sabor te queda mejor y dar ese empujón sin temor para llevarlo a la grandeza. Porque sin duda alguna todos tenemos un sazón único, sólo falta valor para darlo a conocer.