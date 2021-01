Enrique Cárdenas se anota para la diputación federal por Ciudad Victoria

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Enrique Cárdenas el Avellano se anotó hoy en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como precandidato al V Distrito Federal, con cabecera en Ciudad Victoria.

El empresario radiofónico señaló que abre sus intenciones para contender con quiénes se anoten como precandidatos a buscar la diputación federal que actualmente ocupa Mario Ramos Tamez, del Partido Acción Nacional.

Cárdenas del Avellano dijo que “como lo había dicho voy a participar, hoy lo digo abiertamente mi intención es registrarme por el quinto distrito federal electoral, aquí (en Tamaulipas) hago una notificación; después tendré que salir a México para poder hacer la entrega correspondiente de papeles”, dijo.

El priista señaló que se podrían registrar otros aspirantes a la diputación federal: “vamos a ver quien más se registra dentro del quinto distrito, si hay más competidores enhorabuena, mejor, creo que esto sería más democrático.

Cárdenas del Avellano dijo confiar en que el PRI le conceda la candidatura “yo espero que sí, porque hemos hecho el trabajo; soy una gente institucional, siempre he demostrado la lealtad hacia mi partido”.

Señaló que el reto será ganar a MORENA en las urnas “nosotros no queremos el poder por el poder sino que sabemos gobernar para ser el poder, eso es lo que nosotros sabemos hacer”.

El ex funcionario de la Secretaría de Gobernación dijo que la salida de personajes del PRI no los afecta porque “estamos en un país de libertades, ellos tomaron esa decisión yo los respeto, aunque a veces no lo comparta, pero cada quien que tome la decisión que más le convenga.

El aspirante también dijo creer que este será otro año atípico porque “traemos una pandemia encima; estamos todos tapados de la boca; la distancia. Son muchas cosas que nos están afectando y yo creo que esto hay que organizarlo y hacer una nueva estrategia de cómo hacer esta campaña electoral”.