En Tamaulipas, piden que candidato de coalición PRIAN se defina por sondeo

Ciudad Victoria.- Quien sea candidato a la gubernatura por parte de la alianza PRI-PAN-PRD en Tamaulipas, tendrá que salir del resultado de una encuesta, y no por “dedazo”, consideró el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Victoria, Horacio Reyna de la Garza.

Subrayó que la coalición no se ha confirmado, pero en caso de concretarse “creo que son los sondeos o encuestas funcionan muy bien para el propósito electoral”.

Reyna de la Garza dijo que para las negociaciones entre los tres partidos políticos que pretenden unir fuerzas contra MORENA, “debe haber una mesa en donde se tienen que sentar como iguales para que las decisiones sean parejas”.

El líder del PRI en la capital del Estado señaló que ninguno de los partidos deberá imponer a un candidato a la gubernatura “vamos en una coalición legislativa nivel nacional con el PAN y con el PRD para hacerle frente a MORENA para cuidar las instituciones”.

Reyna de la Garza aclaró que faltan varios meses para que se defina si hay o no coalición, “no descarto una alianza local a nivel electoral y no estoy diciendo que sí o no, pero en diciembre o enero vamos a estar viendo eso”.