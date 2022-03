Echan de Morena a diputadas que apoyan AL PAN

Cd. Victoria Tam.- (10/03/2022).- Los legisladores que salieron de Morena, fueron expulsados, y ya no forman parte del partido, por no reunir los principios y el compromiso inalterable que tienen con el logro de la cuarta transformación de nuestro País, dijo Ernesto Palacios Cordero, delegado del Movimiento de Regeneración Nacional en Tamaulipas.

En conferencia de prensa a la que asistieron los legisladores de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, dijo, “Desde su decisión, desde el día de ayer, ya no forman parte de nuestro partido, dejaron de coincidir y de practicar nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar”.

Como lo presentan todas las mediciones públicas, nuestro partido permanece sólido y unido, con una clara ventaja por parte de nuestro precandidato.

“Así seguiremos trabajando unidos y en equipo, abanderando y defendiendo la gestión y el trabajo de ustedes ya saben quién”, menciono Palacios.

Por su parte el diputado Armando Zertuche aseguro que “como todos hemos sido testigos estamos en presencia de una emboscada a la integridad política”.

“El gobernador tiene miedo, sabe que su desafuero está cerca, y que es un proceso irreversible, lo que hoy vivimos es un abuso de poder, y del uso indebido de su posición como gobernador, queriendo controlar el Congreso, más allá́ de los votos, violentando claramente la decisión de las y los tamaulipecos”, aseguro.

Con la fuerza de la ley y de las instituciones se va a decidir su futuro, pero el pretende mantenerse al precio que sea, incluso interpósita persona si fuese necesario.

Aquellos que han decidido dejar de lado, los intereses de las mayorías, por banales intereses personales, han dejado claro ante el pueblo, cuál es su prioridad, pero además han sellado su futuro político, porque las y los tamaulipecos los han conocido de cuerpo entero.

“El gobernador tiene en su poder al INE, pero no nos vamos a dejar amedrentar con ello y pondremos una denuncia, para que todo el País se entere que está institución está en manos de Francisco “N”, pero en Tamaulipas ellos ya se van”, Finalizó