¿Dónde quedó el dinero de las becas? El gobernador lo explica

Por Rigoberto Hernández Guevara

Entrevistado en un medio televisivo el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, explicó la razón por la cual su gobierno dejó de pagar las becas desde el año pasado.

A pregunta expresa de un televidente el mandatario explicó:

«¿Dónde quedaron?, en la reducción que hubo del presupuesto al gobierno del estado de Tamaulipas. Acuérdense que tuvimos que redireccionar. Sé que es algo que venimos constantemente apoyando, a través de estas becas. Pero es cierto que tuvimos que enfrentar algo que es la pandemia. Dijimos, bueno el gobierno (federal) va a compensar. Es por eso que tuvimos que agarrar recursos del estado para contener el tema de la pandemia y, paralelo a ello, hicimos un Fondo, para apoyar a los que hoy en día son el alma de las generaciones de empleo en este país que es la pequeña y mediana empresa».

En otro apartado en el mismo tema el ejecutivo del estado agregó.

«Esto tiene que ver con el presupuesto de Egresos. Por eso cuando ustedes ven al gobernador del estado exigiendo y demandando justicia presupuestal, no es para mi gobierno, es para las familias tamaulipecas, para no perder competitividad, para poder tener mayor infraestructura, para poder apoyar a las Comapas, porque cierto, ahora están pasando por una situación difícil, porque no hay dinero ni siquiera para pagar la nómina. No hay dinero para mejor infraestructura y lo que va a suceder es que vamos a empezar a perder competitividad y eso va traer serias consecuencias en el mediano y largo plazo. Es por eso que todo este tipo de acciones que estábamos llevando a cabo son precisamente para contener situaciones de esta naturaleza. Es ahí donde se fueron los recursos que antes se utilizaban para las becas. Lamentablemente tuvieron que ser redireccionadas para atender el tema de la pandemia». Concluyó.