Diputados exigen a la CFE suspender cobros por consumo de luz

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Los diputados locales de Tamaulipas se pronunciaron a favor de exigir a Manuel Barlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que suspenda los cobros de energía y difiera los pagos de al menos dos bimestres del servicio, debido a la mala situación económica por la emergencia del Coronavirus.

Gerardo Peña Flores, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que la solicitud sería para que se cobre en partes las deudas que se generen entre los meses que abarquen de abril y junio, que se vive.

“En lo particular a nosotros nos interesa primordialmente las familias tamaulipecas. Lo que hay que diferenciar de antes (sexenios anteriores) ahora es que antes la economía tenía un crecimiento cuando menos del 2.5 o tres por ciento”, sostuvo.

Peña Flores agregó “lo cual significa que no hay un decrecimiento, lo cual significa que no hay circulante, no hay liquidez en las familias, no hay empleo, en consecuencia este tipo de programas de incentivos son urgentes”.

El diputado de Reynosa dijo que ante esa situación, se requiere la voluntad de la CFE para poder respaldar a la ciudadanía “por eso es importante que nos mantengamos unidos (los diputados), yo estoy seguro que el día de mañana, en el pleno seguramente el cien por ciento de las y los diputados vamos a respaldar este atinado exhorto”.

El punto de acuerdo para realizar el exhorto dirigido a Barlett Díaz, fue aprobado hoy de manera unánime por los diputados de la Comisión de Gobernación, por lo que el asunto será discutido el miércoles en el pleno de la asamblea legislativa.