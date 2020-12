Desestima IETAM denuncia contra el diputado Roque Hernández

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), determinó que Roque Hernández Cardona, diputado local de MORENA, no incurrió en actos anticipados de campaña.

Tras una denuncia hecha ante el IETAM, el Consejo General del organismo resolvió inexistentes actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos.

La demanda fue promovida por el Partido Acción Nacional, sin embargo, el IETAM consideró que no se aportaron pruebas suficientes para establecer la presunta falta administrativa de Hernández Cardona.

Samuel Cervantes, representante del PAN ante el organismo acusó al IETAM de no investigar a fondo el caso.

Sin embargo no hubo ninguna prueba de que el legislador de MORENA haya pagado de publicidad en redes sociales y promoción personalizada.

En días pasados el diputado local acudió al IETAM a contestar la denuncia y comentó “he acudido a las colonias para estar cerca de la gente, pero no me he promovido para ningún cargo, ni estoy pidiendo el voto ni exponiendo ningún programa”.

Roque Hernández se había mostrado tranquilo respecto a la denuncia al explicar que no tiene acceso a partidas de recursos públicos, más allá de su suelo por lo cual no se le puede acusar de desvío.

Aclaró que no son tiempos de campañas ni precampañas por lo cual solo se ha dedicado a su labor legislativa en el Congreso del Estado.