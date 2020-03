Descarta PAN alianzas con otros partidos para elecciones en Tamaulipas

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- El Partido Acción Nacional de Tamaulipas no contempla establecer una coalición con otros partidos de cara al proceso electoral 2020-2021, aseguró Luis René Cantú Galván, presidente estatal del PAN.

En entrevista dijo: “en ningún momento tengo una meta de llevar a cabo una alianza, en ningún momento tengo dentro de los planes de Acción Nacional llevar alianza con ningún partido”.

Sin embargo, reconoció que el PAN no puede afirmar que no necesite a otros partidos, “no digo que no los necesitemos, a final de cuentas no está dentro de nuestros planes en este momento, si llegáramos a tener esa iniciativa pues la daremos a conocer y tendremos las pláticas necesarias” estableció.

Pero Cantú Galván agregó “pero en este momento no: les recuerdo que en el 2019 nuestros diputados ganaron sin alianza y hoy obviamente fue un referente a nivel nacional de un gran triunfo.

Además, señaló que no dan por sentado los triunfos electorales “nada está seguro, pero mientras sigamos haciendo el trabajo que hemos hecho en estos cuatro meses que tenemos en la nueva dirigencia, incluyendo a los jóvenes, incluyendo a las mujeres, dando resultados a la ciudadanía con las acciones que son emanadas de un gobierno emanado de Acción Nacional, nos irá bien”.

El dirigente del PAN en Tamaulipas dijo que las preferencias electorales favorecerán a su partido porque “ahí están los ejemplos que son de un gobernador con un gran liderazgo, y evaluado entre los mejores a nivel nacional, ese es el resultado que hay que estar diciéndole a la gente”.

Por lo pronto señaló que el PAN no ha comenzado a revisar su lista de posibles candidatos “no es momento de ver perfiles sino de atender a la ciudadanía y atender a la militancia y tener aceptación para poder llegar a septiembre y poder llevar a cabo este proceso en el cual obviamente tomamos con mucho compromiso y sin lugar a dudas lo vamos a sacar con lo que tenemos”.