Comerciantes piden no multar a quien no use cubrebocas

Por: Enrique Jonguitud Ciudad Victoria.- Comerciantes afiliados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) pidieron a las autoridades dejar de un lado la idea de multar a quien no use cubrebocas. Nahim Assad, miembro de la Canaco dijo que será mejor concientizar y no multar, incluso sancionar con trabajo comunitario a quien no utilice la prenda de protección «Lo que debe hacerse es reforzar la tarea de concientizar a la ciudadanía para evitar un retroceso en la actividad económica, ya que eso traería más cierres de negocios», expuso Además agregó «no creo que se deberían de sancionar, lo que sí es que hay que concientizar a la ciudadanía para que use el cubrebocas”. El comerciante indicó que por eso la Canaco inició una campaña para incentivar el uso de cubrebocas y ofrecerlos gratis a quien lo necesite “Sobre todo para que se proteja cada quien y que proteja a los demás» refirió. Al ser entrevistado mientras repartía cubrebocas en la calle Hidalgo, Nahim Assad estimó que el 90 por ciento de la gente que sí trae cubrebocas. Pese a ello, dijo que es importante concientizar a la ciudadanía para evitar más casos de covid-19. “Que bajen los casos, que la gente procure no juntarse tanto en casa, en reuniones privadas o fiestas que es donde creemos nosotros que ahí está el problema más arraigado”, finalizó.