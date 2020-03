Ciudadanos no resistirían aumento a tarifas de transporte

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- El bolsillo de los tamaulipecos no resistiría un aumento a las tarifas del transporte urbano, razón por la cual no sería viable autorizar un incremento a pesar de las peticiones de los concesionarios, afirmó Roque Hernández Cardona, diputado local de MORENA.

El legislador, quien preside la Comisión del Transporte del Congreso, señaló que la falta de empleo y las malas condiciones económicas, hacen impensable un aumento al costo del transporte.

“Aquí el asunto es que las capacidades de la gente ahorita no dan para eso, estamos en una situación difícil, veíamos ahorita del empleo aquí en la capital, se han ido muchos empleos, entonces no hay capacidad”, dijo.

Hernández Cardona sostuvo: “ahorita por ejemplo hay mucha gente de la construcción sin trabajo porque ni el Infonavit construye ni la iniciativa privada, entonces ahí hay mucha gente que ha dejado de trabajar o trabaja un día o trabaja dos en toda la semana”.

El diputado local reiteró que por el momento, esas razones lo llevan a negar el apoyo a un aumento de las tarifas del transporte.

Sin embargo, señaló que el no aumentar las tarifas no debe ser pretexto para que los concesionarios del transporte no cumplan con lo que marca el reglamento, como la revista mecánica de sus unidades y el antidoping, entre otros requisitos.