Citan a comparecer a Pilar Gómez

Por Rigoberto Hernández Guevara

Mediante un documento fechado este día, firmado por el contralor municipal C. P. Sergio Estrada Cobos, el Ayuntamiento de Victoria envió un citatorio a la ex alcaldesa de Victoria, Lic. María del Pilar Gómez Leal, en el cual se le pide acuda para aclarar anomalías en la entrega recepción de la administración, en el que textualmente se le pide:

» Por medio del presente y derivado de inconsistencias encontradas en la revisión de los archivos correspondientes a la entrega recepción final 2018-2021. Le solicito para que en un plazo no mayor a 05 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente, le solicita a usted acuda a las instalaciones que ocupa la contraloría municipal, sito en el domicilio ubicado en el 17 (Francisco I Madero) número 102. Zona centro. Código postal 87000 del plano oficial de esta ciudad, en un horario comprendido de 9 a 15 horas. Lo anterior para colaborar en las inconsistencias encontradas».

Es todo. Siguen artículos en que se fundamenta el citatorio y la rúbrica del contralor municipal.