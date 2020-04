Casos de coronavirus se han triplicado en una semana en Tamaulipas, reconoce Salud

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- De nueva cuenta aumentaron los casos del Covid-19 en Tamaulipas al llegar a 41 casos positivos, 33 de ellos sólo en la última semana (del 31 de marzo al 6 de abril), informó hoy Gloria Molina Gamboa, Secretaria de Salud del Estado.

En conferencia de prensa refirió que mientras del 16 al 30 de marzo se habían registrado solo 8 casos, en la última semana se triplicaron los contagios, por lo que reiteró el llamado a que se respete el aislamiento social.

Molina Gamboa sostuvo: “esto significa que una sola semana hemos casi triplicado la cifra, entonces esto no va a poderse contener si la gente no se queda en su casa. La población no está creyendo, hay una cantidad de gente impresionante que no nos estamos quedando en casa”.

La funcionaria estatal advirtió: “creo que la gente está pensando en que no va a pasar nada, creo que la gente no está creyendo en la seriedad del Covid-19. Llevamos en México más de dos mil casos y más de 90 fallecimientos”.

La secretaria de Salud sostuvo que en Tamaulipas se adelantaron acciones preventivas para frenar los contagios “y estamos tratando de contener, que no lleguen todos los casos juntos, yo pido a toda la población de todos los municipios del Estado de Tamaulipas esta semana es crucial definitiva, para la forma en que se van a presentar los casos en el Estado”.

Molina Gamboa advirtió que se puede poner en jaque al sistema de salud, como sucede en otros países, “hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de mantener los casos de manera gradual, de cortar la transmisión de la enfermedad si nos quedamos en casa”.

Ante el riesgo de salud que representa el Covid-19 para Tamaulipas, indicó: “esta es nuestra última oportunidad de poder disminuir la manera exponencial como se van a presentar los casos, si saturamos al sistema no tenemos forma de darles una buena atención”.