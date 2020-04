Cancelan concesiones de transporte público en Victoria

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Heriberto Morado Cisneros, subsecretario del Transporte informó que la dependencia a su cargo, inició el procedimiento legal para cancelar concesiones a los permisionarios que han paralizado la movilidad de la capital de Tamaulipas

El funcionario estatal dijo que entre otras, se cancelará la concesión a la ruta 17, por haber suspendido el servicio, motivo por el cual la ruta se cubre de manera provisional con otras unidades.

Lo anterior se da después de las protestas de choferes y concesionarios en rechazo a las multas y sanciones por no cumplir con las medidas de precaución sanitaria por la emergencia del Coronavirus.

En ese sentido, Morado Cisneros sostuvo: “el gobierno del Estado tiene la obligación de garantizar el servicio de transporte urbano de manera ininterrumpida, y en ese sentido estaremos actuando”.

El funcionario estatal dijo que por el incumplimiento “ya se está iniciando el proceso de cancelación de las concesiones de la ruta 17; y así será con aquellos concesionarios que abandonen su ruta”.

Morado Cisneros advirtió que se seguirá supervisando que las rutas no suspendan el servicio, y que se cumpla con las medidas de prevención sanitaria, como no permitir que pasajeros que no porten cubrebocas, aborden las unidades.