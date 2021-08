Buscan empresarios fomentar las venta en línea, para sobrevivir

Ciudad Victoria.- El candidato a la presidencia nacional de Concanaco, José Tejada Shaar, afirmó hoy que México tiene un déficit de comercio electrónico que hubiera salvado a muchas empresas de la quiebra.

«Si hubiéramos tenido suficientes ventas en línea, el golpe de la pandemia no hubiera sido tan fuerte, porque no es lo mismo tener una gota de agua que no tener nada».

En conferencia de prensa en la sede de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Victoria, señaló que por esa razón propone digitalizar los sistemas de ventas de las empresas mexicanas afiliadas a la Concanaco Servytur.

«Nos dedicaremos a que la mayor parte de las empresas y negocios locales puedan dedicarse al comercio electrónico», indicó.

Afirmó que este tipo comercio no sería para sustituir las actividades ordinarias que ya se tienen, sino para complementar.

Tejada Shaar subrayó que el comercio nunca recibió apoyos oficiales durante la pandemia «nos cerraron nuestros negocio sin ningún apoyo para mantener a nuestros empleados y enfrentar nuestros gastos».

Señaló que por ahora buscan que a los comerciantes ya no se les impongan horarios o cierres en sus actividades.

Expuso que la Concanaco Servytur aglutina a 257 cámaras de comercio con 600 delegaciones y con presencia en 900 ciudades en la República Mexicana.