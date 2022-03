Ayuntamiento se niega a recibir a comerciantes informales

Por José Gregorio Aguilar

El Gobierno Municipal de Eduardo Gattas se ha negado en varias ocasiones a atender a los comerciantes informales del primer cuadro de la ciudad, quienes tienen el firme propósito de dialogar con la autoridad para despejar dudas respecto a una posible reubicación que se planea a espaldas de ellos.

Paulino Cortez dijo que esperan que esta administración sea incluyente, abierta al diálogo pero por lo que se está viendo, es excluyente y le está cerrando las puertas a los ambulantes.

El dirigente del comercio informal explicó que hay mucha inquietud entre los agremiados al grado de que ya acudieron a solicitar audiencia con el presidente municipal Eduardo Gattás y con el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, pero ni uno ni otro han accedido a atenderlos.

Lo único que estarían provocando es que crezca la desinformación y los malos entendidos, porque si ellos cuentan con un proyecto de reubicación para mejorar la imagen del centro de la ciudad lo primero que tendrían que haber hecho es convocar a los ambulantes para también escucharlos a ellos.

“No hemos tenido reunión sí hemos tenido algunos problemas con este tema y ya pedimos audiencia con el alcalde o con el secretario del Ayuntamiento pero no tuvimos respuesta. Ellos están haciendo solos esos enjuagues y no nos están dando explicaciones ni nos han convocado a alguna mesa de negociación para nada”.

El comerciante aclaró que aún y cuando los propios vendedores están de acuerdo en que se mejore la imagen de la zona centro, no van a permitir que se afecte su economía ni su modus vivendi, por ello reprochó que el Municipio esté haciendo las cosas unilateralmente.

“Yo por eso les dije a los compañeros que tienen un carretón ahí abandonado y si se los llevan nosotros tendremos que salir a defenderlos. Si estamos de acuerdo en mejorar la imagen e incluso nosotros mismos lo hemos pedido a la autoridad que ya no de más permisos y que retire esos carretones pero siempre y cuando no se les afecte a los compañeros. Cada compañero que tiene un puesto un negocio la vendimia que sea de ahí se mantiene y obtiene ingresos no tiene otra forma de tener ingresos”.

Dejó constancia de que han sido ellos, los comerciantes informales, los que han tocado las puertas de la presidencia municipal pero lamentablemente estas no se les ha abierto.