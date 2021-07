Autoridades municipales tienen olvidada a la colonia Las Flores

Por Hermilo Balleza

En Ciudad Victoria Tamaulipas, en la colonia Las Flores, sobre la calle las Palmas, el día lunes 12 de Julio de 2021 a petición de los vecinos del sector, realicé un recorrido donde me percaté de esta problemática que afecta a los habitantes de la colonia y los que transitan por la misma.

El problema más notorio del cual me percaté son los famosos baches situados a lo largo de toda la calle las Palmas, donde la mala pavimentación provoca que las lluvias vuelvan a generar una gran cantidad de baches. Pese a que las autoridades no realizan la labor de repararlas, la misma ciudadanía se presta para tapar los baches pidiendo una cooperación a los conductores de los vehículos que transitan por esta calle, es como si no existiera una autoridad responsable.

Algo más que noté fue el mal alumbrado público que tienen, algunos postes de esta calle, estos con el objetivo de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades y la seguridad de las personas durante la noche, observé que no tienen lámpara o se encuentran dañadas.

Además, me pude percibir que en la calle Fresno, la cual cruza con la calle las Palmas, existe una gran fuga de aguas negras que no ha sido tratada por la autoridad correspondiente, afectando en gran medida la pavimentación y además de ser un foco de infecciones para la gente de esta colonia.

También noté que en toda esta calle se extiende una gran cantidad de maleza que nunca se chapolea y que a causa de las lluvias y con el paso del tiempo llegó a crecer muy alto, esto es una grave situación de salud para las personas que viven y caminan por aquí, ya que la maleza es una gran fuente de mosquitos que transmiten enfermedades y de animales venenosos.

Por último, me pude dar cuenta de la gran cantidad de basura que hay en todos los puntos de la recolección, ya que esta tiene días ahí, no han pasado los camiones recolectores. Es como si las autoridades que se encargan del manejo de residuos ya no existieran, se tiene que remover y procesarse ya que es una fuente de contaminación en general además de que es propensa a que animales desbalaguen toda la basura.

Por toda esta problemática que se genera se les exige a las autoridades municipales responsables de la construcción, mantenimiento de toda la estructura vial, zonas verdes, manejo de residuos y alcantarillado que realicen su trabajo.