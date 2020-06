Arrancan encuestas rumbo a las elecciones 2021 en Tamaulipas

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Cuando todavía falta un año para las elecciones del 2021, arrancaron las encuestas telefónicas para sondear las preferencias electorales en el terreno de las alcaldías, sin embargo, si no se advierte coacción del voto, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) no intervendrá al aclarar que las encuestas no están prohibidas.

En entrevista, Juan José Ramos Charre, consejero presidente del IETAM, afirmó que la único que la ley prevé es que durante el proceso electoral con los periodos de pre campañas y campañas, las encuestas están sujetas a ser reguladas por el organismo electoral.

Lo anterior después de que, al menos en la capital de Tamaulipas, una compañía encuestadora comenzó a realizar llamadas desde el pasado lunes, en donde pide a los encuestados “escoger” entre una larga lista de nombres de personajes del PAN, PRI y MORENA.

En entrevista, Ramos Charre dijo que aunque aun no arranca el proceso electoral 2020-2021, las encuestas no están prohibidas por la Ley “las encuestas están reguladas en el contexto de los procesos electorales propiamente, a nosotros como autoridad electoral nos preocupa que con las pre campañas, las campañas y el día de la jornada electoral, las casas encuestadoras tengan claro cuáles son sus límites”.

El titular del IETAM dijo que las encuestas no deben ser utilizadas como promoción de algún candidato “esos ejercicios si de algún modo se traducen en algún intento de coacción para que el ciudadano vote por una opción política, podrían estar rayando en cierta ilegalidad”.

Ramos Charre aseguró que las encuestas quedan reguladas por el Instituto sólo a partir de que inicia el calendario del proceso electoral, que este año será el próximo 13 de septiembre, “en estos momentos no están prohibidas las encuestas.

Pero en referencia a la aplicación de las encuestas, en el sentido de que las compañías hacen llamadas sin consentimiento a los domicilios, sostuvo que esa situación no corresponde que sea vigilada por el IETAM.

Señaló que, en todo caso, los ciudadanos deben acudir a otras instancias “en todo caso es un asunto que tendría que dirimir algún órgano especializado en telecomunicaciones”.

Finalmente, Ramos Charre descartó que en la actual aplicación de las encuestas se advierta algún mal uso del padrón electoral, debido a que los sondeos se realizan a partir de una lista del directorio telefónico.