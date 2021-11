Aquí no hay colores, somos plurales : Rigoberto Guevara

En el marco de la unidad, del trabajo y de equipo, es como se logran los avances de la sociedad, no se puede andar con individualismos, con protagonismos, ni ejerciendo nuestros propios intereses cuando nos debemos a un colectivo, dijo el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, al encabezar una reunión de trabajo para garantizar en buen funcionamiento de las instituciones educativas en Soto la Marina, ante un posible regreso a clases.

En la reunión de trabajo que se realizó en la escuela primaria “Felipe de la Garza”, José Rigoberto Guevara Vázquez, pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno que tenga la sensibilidad para resolver las necesidades que los trabajadores de la educación tienen en cada una de las escuelas, “es cierto que a casi dos años de pandemia es difícil iniciar la educación educativa por las condiciones en las que se encuentran las instituciones, pero en coordinación y con voluntad todo es posible”.

Refirió que esta reunión entre autoridades sindicales y educativas con el Presidente Municipal Antonio Medina Jaso se realizó con la finalidad de coordinar acciones y acuerdos que garanticen el fortalecimiento de la escuela pública, además de su buen funcionamiento ante el próximo regreso a clases en las 78 escuelas de ese municipio y donde se atienden a por lo menos 4 mil 400, alumnos de los distintos niveles educativos.

“Los maestros somos fieles guardianes de respetar los intereses de la vida educativa y solamente nosotros, quizás no ejercemos una labor donde produzca una economía, pero si somos formadores de conciencias, de valores, de las nuevas mentes que irán a integrar el mundo y la sociedad, y por ello, necesitamos garantizar las condiciones necesarias para formar las nuevas generaciones”, dijo.

“Aquí no hay colores, aquí hay autoridades municipales por ello le pido a los trabajadores de la educación que respetemos, no importa el color aunque algunos apasionados nos critiquen, nosotros solo vamos a ellos como SNTE, somos plurales, no tenemos colores, respetamos la participación ciudadana de cada uno de sus miembros, por ello, los convocamos a que se respete la elección democrática de una sociedad, pero que también la autoridad tenga la sensibilidad para resolver las necesidades de los compañeros y sus escuelas”.

Refirió, que se requiere de la colaboración de todas las autoridades, de los padres de familia, de los trabajadores, de la sociedad y de los grupos sociales, porque los maestros solo van a ejercer una educación por un ciclo escolar con una mentalidad y continúan el siguiente año en la formación de conciencia es por ello que piden autoridades sean sensibles y los ayuden a fortalecer las escuelas.

“Estamos conscientes que es una gran derrama económica la que se tiene que hacer, pero lo ha dicho el presidente, amor con amor se paga y si queremos una educación de calidad necesitamos tener condiciones correctas y adecuadas para resolver las necesidades primordiales como es el agua en las escuelas”, subrayo.