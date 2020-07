Anuncian cierre de Oxxos y otras tiendas de conveniencia en Tamaulipas

Ciudad Victoria.- A partir este fin de semana serán cerradas las tiendas Oxxos y Seven Eleven en el territorio de Tamaulipas, para evitar que se propague la pandemia del Corononavirus, anunció Gloria Molina Gamboa, Secretaria de Salud.

Además dijo que en dos años, todos los habitantes de Tamaulipas se habrán contagiado de Covid-19, “nos vamos a contagiar todos, el tema es que no al mismo tiempo, pero el 60 o 70 por ciento de la población se va a contagiar en dos años.

En conferencia virtual de prensa dijo que la epidemia será larga, pero se busca que con las precauciones necesarias, el sistema hospitalario de Tamaulipas no se vea rebasado por el número de pacientes.

Molina Gamboa señaló: “lamentablemente la población no siguió las indicaciones de Salud, por ejemplo en Reynosa siete gimnasios abrieron sin estar autorizados o rebasaron su capacidad”.

Asimismo indicó “y la población tampoco está saliendo con el uso obligatorio del cubrebocas, no respetan el doble no circula ni la sana distancia y eso nos ha llevado en volver a insistir en las restricciones”.

La funcionaria recalcó que no se trata de generar miedo entre la población “pero no todos estamos acatando, no todos estamos haciendo de esta pandemia una actitud responsable para cuidarnos a nosotros y nuestras familias”.

Molina Gamboa dijo que hasta el momento, Tamaulipas registra 426 muertes por contagios de Covid-19, mientras los niveles de contagio son altos, en parte, dijo, porque cuando la entidad estaba en semáforo rojo, la federación declaró a Tamaulipas en semáforo naranja, lo que hizo que la población relajara las medidas.

Admitió que Tamaulipas es zona de alto riesgo y por eso el retorno al semáforo rojo, además de que se encuentra entre los diez estados con más casos positivos de COVID-19 en México”.

Sin embargo dijo que en lo que se refiere a la ocupación de camas para atender casos de coronavirus los números aún no son críticos, ya que se encuentra en un 65 por ciento de las 751 que existen.