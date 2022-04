AMLO deja solos a morenistas de Tamaulipas, involucrados en casos de corrupción

CDMX.- Hoy durante su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha estado pendiente del caso de corrupción de la diputada local morenista, Úrsula Patricia Salazar, pero enfatizó que su postura será siempre “No amiguismo, no influyentismo, no nepotismo, no corrupción ni impunidad”.

Sobre el audio filtrado donde se reconoce a la Diputada Úrsula, recién nombrada coordinadora de Morena en la legislatura local, pidiendo moche a proveedores; el Presidente recalcó, “sea quién sea… pueda ser un familiar, cercano o lejano, cualquier ciudadano que comete un delito tiene que ser castigado”.

Refiriendo así, que de comprobarse los delitos por los que ya corre una demanda en contra de la diputada; deberá de recibir el castigo correspondiente, señalando además que incluso él no tiene ninguna relación con la mencionada “Si la veo en la calle no la identifico, no tengo relaciones en nada…”.

El caso se suma a los de otros morenistas a quienes AMLO ha desconocido luego de ser evidenciados por actos de corrupción y nepotismo, que aquí en el estado ya llevan una lista donde hay nombres como el de Olga Sosa, Armando Zertuche, Erasmo Robledo y hasta el Candidato a la gubernatura, Américo Villarreal con el “Carmona Gate”.