Ambulantes reniegan del primer cuadro de la ciudad; ahora quieren irse a los tianguis

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Debido a las bajas ventas que sufren, los comerciantes ambulantes que ocupan calles y banquetas en el centro de la capital de Tamaulipas ahora buscan llevar sus puestos y mercancías a los tianguis, para tratar de sobrevivir.

Paulino Cortés, líder de los ambulantes de Victoria, señaló que los mercados rodantes serían algo así como la tablita de salvación para los ambulantes que sobreviven con escasos ingresos diarios.

Cortés dijo que por ahora los ambulantes atraviesan una grave situación y que no ven signos de mejora, “muy mal porque estamos trabajando de lunes a viernes.”

“Creemos que no es justo, no es lógico que nos cierren cuando tenemos acceso al día a cinco o seis clientes, 5 o 6, cuando un centro comercial tiene todo el día arriba de cien compradores, creemos que no es justo”, indicó.

Expuso que actualmente “nuestras ventas están por los suelos, a un 30 por ciento de lo que se vendía antes, también los ambulantes se vieron la necesidad de despedir empleados, algunos eran de medio tiempo algunos ya no tienen”.

Ahora, dijo, ven irse a los tianguis como una nueva estrategia para trabajar “vamos a pedir que nos dejen trabajar en los tianguis los fines de semana: viernes, sábado y domingo”.

Dijo que saben que existen los problemas derivados de la pandemia, “por eso queremos irnos a los tianguis, a ver si nos aceptan, creemos que es una medida de cooperar con las autoridades”.

De esta manera, dijo, ahora en el primer cuadro de la ciudad sólo trabajarían de lunes a jueves tratando de aumentar sus ingresos económicos.