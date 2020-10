Ambulantes harán su propio “Buen fin” por primera vez

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Comerciantes ambulantes del primer cuadro de Victoria realizarán su “Buen Fin” y ofrecerán descuentos de hasta un 50 por ciento en sus mercancías (la mayoría de origen pirata), informó Paulino Cortés.

El líder de los comerciantes de puestos semifijos del centro de la capital tamaulipeca indicó que a pesar de no pertenecer a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), este año aprovecharán el programa comercial del Buen Fin .

“Nunca lo hemos hecho, pero ahora lo queremos hacer en toda la calle Hidalgo, vamos a promocionar por redes sociales en la temporada del Buen Fin unos descuentos del 10 hasta el 50 por ciento”.

Argumentó que la contingencia sanitaria y las restricciones de apertura han provocado cuantiosas pérdidas en cientos de familias de ambulantes de Victoria que incluso no han podido comprar mercancía nueva al no tener dinero.

El dirigente de comerciantes de puestos semifijos en Victoria, insistió en que después de que durante el año han tenido bajas ventas por las restricciones sanitarias, esperan poder recuperarse un poco durante el último trimestre del 2020.

“Ahorita están por los suelos las ventas, esperemos que todo se abra al 100 por ciento para que se nos aumenten las ventas en lo que resta del año”, sostuvo.

Cortés dijo que para la temporada navideña solicitarán al gobierno municipal que no permita la instalación de nuevos vendedores en el primer cuadro de la ciudad para no afectar a los comerciantes locales, “han aumentado los ambulantes y no queremos que se incrementen en la temporada navideña, que no suceda lo que pasa cada año”.

Indicó que “no queremos que se les de permiso a vendedores del centro del país porque no se debe de otorgar permisos ya que hay un reglamento que tiene más de 25 años y no se permiten nuevos permisos y es lo que queremos”.