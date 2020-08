Amagan empleados de Telmex con suspender servicios de internet y telefonía

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Los empleados de Teléfonos de México en Tamaulipas amagan con una huelga que paralizaría los servicios de telefonía e internet debido a desacuerdos entre empresa y trabajadores en torno al contrato colectivo.

Lo anterior luego de que este miércoles estalló un paro nacional de telefonistas pero sin afectar los servicios de la empresa a los usuarios.

“Estamos haciendo un paro nacional ya que la empresa ha incumplido en la revisión contractual y salarial de este año”, afirmó Alejandro Pérez Zúñiga, delegado sindical de la Sección 37 del sindicato de Telefonistas.

Pérez Zúñiga refirió que aunque se tenía emplazada a huelga total a partir de hoy, “no es conveniente ahorita, podemos llegar a un diálogo para evitar la huelga porque no nos conviene a nadie, ya que estamos en medio de una pandemia y no podemos quitar los servicios a los clientes”.

No obstante dio que de no llegar a un acuerdo en los próximos quince días, los telefonistas podrían endurecer sus medidas de protesta, “queremos que sean escuchadas nuestras peticiones, no estamos interrumpiendo el servicio, al contrario seguiremos atendiendo”.

Pérez Zúñiga apuntó “hemos tenido varias prórrogas desde el año pasado para evitar una huelga pero la empresa ahorita por querer mover las jubilaciones, no quiere sentarse a negociar”.