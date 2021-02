Alianzas no preocupan a MORENA: Erasmo González

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Los ex militantes del PRI que ahora son candidatos del PAN, no asustan a MORENA, “porque el ciudadano percibe esta debilidad, porque los panistas no tuvieron cuadros a tiempo, afirmó el diputado federal Erasmo González Robledo.

El legislador de MORENA dijo en entrevista que aunque no existe una coalición formal ante autoridades electorales, “se hace visible una alianza entre PRI y el PAN, se hace visible la transferencia de candidatos”.

Subrayó “algunos (priistas) ya venían trabajando de manera directa con el PAN y todavía se quedaron unos más que no se han mostrado visiblemente”.

González Robledo refirió que la postulación de priistas con el PAN se dio “porque en las mediciones no tuvieron aceptación y se tuvo que recurrir a esta presentación de candidatos de otro partido”.

El legislador federal tamaulipeco insistió que a pesar de que los dirigentes del partido tricolor como el albiazul en Tamaulipas niegan una alianza, es visible que trabajan unidos.

Consideró que en el caso de su partido no les afecta la alianza entre el PRI y el PAN.

Aseguró que en el caso de su partido no les afecta la alianza entre el PRI y el PAN.

“Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y con quien nos pongan en frente en esta contienda electoral, vamos para refrendar el compromiso de la transformación de Tamaulipas”.

Subrayó “vamos a ir en contra de la corrupción, de la impunidad y sobre todo fortalecer la prioridad que es procurar el bienestar de las familias de Tamaulipas”.