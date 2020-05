Advierten sobre fraude con tarjetas federales de Bienestar

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- El diputado federal Mario Ramos Tamez, advirtió hoy a los tamaulipecos a no caer en un presunto fraude de tarjetas para el Bienestar del Gobierno Federal, que han sido falsificadas y que exigen el pago de 300 pesos por persona.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) explicó que se trata de tarjetas bancarias que cuentan con todos los logotipos del gobierno federal y del programa de bienestar, sin embargo, son falsas.

Ramos Tamez señaló que la manera en la que se pueden detectar las tarjetas fraudulentas, es que piden un depósito de 300 pesos en una tienda de conveniencia, para que el plástico se active.

“Están repartiendo tarjetas fraudulentas, no vienen de parte del gobierno y es un fraude que necesitamos detener, yo le pido a la gente que si les llega esta tarjeta denuncien”, expuso.

El diputado federal también refirió “también le pido a la gente que no hagan los depósitos porque perderán su dinero, mejor que denuncien para evitar que más personas puedan ser engañadas”.

El legislador panista recordó que el acceso a los programas federales es gratuito y no está condicionado a ningún pago, sin embargo las tarjetas falsas de bienestar son entregadas con un documento en el que pide realizar un depósito de 300 pesos para activar el plástico y poder depositar los supuestos beneficios.

Ramos Tamez señaló que por el momento las tarjetas han sido entregadas en otros Estados del país, provocando que muchas personas caigan en el engaño.

Demandó que en los representantes del gobierno federal en Tamaulipas investiguen la situación para que se pueda frenar el fraude.

“Se buscan aprovechar de la necesidad de las personas que en estos tiempos de emergencia es muy evidente, pero yo le pido a la gente que no deposite nada y no se deje engañar, porque se trata de un fraude miserable y no se puede permitir”, dijo.