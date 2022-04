Aclara Diez Gutiérrez que no solicitó seguridad permanente

Por José Gregorio Aguilar

El candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del Estado, Arturo Diez Gutiérrez, aclaró que no ha solicitado, ni solicitará al gobierno del Estado seguridad para sus recorridos de campaña.

Aclaró que, en su etapa de precandidato solicitó seguridad pero solo por el tiempo específico que permaneció en algunos municipios, y no en forma permanente o durante sus recorridos y desplazamientos por las carreteras del Estado.

“Hasta ahorita no he solicitado seguridad al gobierno del Estado y no la voy a necesita; pedí seguridad para donde esté no seguridad traerla permanentemente”.

Ahora como candidato oficial de MC, Diez Gutiérrez reafirmó que no ha solicitado protección permanente o para trasladarse aún y cuando así como cuando fue precandidato fue el único que recorrió los 43 municipios del Estado, en las próximas semanas visitará toda la geografía tamaulipeca acompañado solo por su equipo de campaña.

“Fui el único precandidato en haber ido dos veces a la Ribereña; sin seguridad estuve en cada uno de los municipios y vieron la voluntad de que yo quiero hacer bien las cosas”.

Diez Gutiérrez señaló, en el tema de la seguridad, que lo que le hace falta a Tamaulipas es el desarrollo de inversiones y más generación de empleos como una estrategia para frenar la inseguridad que es uno de los principales problemas que le preocupan a la ciudadanía.

Por ello insistió en que lo que le hace falta a Tamaulipas es abrir las puertas a la inversión “tenemos gran potencial económico, con ríos, presas, mares; contamos con 18 cruces fronterizos y somos frontera con uno de los estados más ricos que es Texas y aquí en México con Nuevo León y todos queremos hacer región y eso es lo importante”.