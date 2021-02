Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Samuel Turrubiates Contreras, presidente del Movimiento Unificador de Jubilados y Pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), consideró como urgente que el Gobierno Federal agilice la aplicación de vacunas contra el Covid-19 a personas de la tercera edad,

“Cada día que pasa fallecen personas por el virus, en especial personas de más de 60 años”, refirió.

En ese sentido hizo un llamado a la federación para “hacer todo lo necesario porque lleguen las vacunas a Tamaulipas y se apliquen lo más pronto posible a los adultos mayores”.

Turrubiates Contreras recordó que ha pasado casi un año de que inició la pandemia y los jubilados y pensionados han tratado de resguardarse y solo salir a la calle a lo necesario.

“Pero ya es mucho tiempo y es imposible estar totalmente encerrados, por lo que al salir a la calle corremos más riesgo que los jóvenes de enfermarnos y morir”.

El líder de los jubilados apoyó que se haya anunciado un registro de adultos mayores para la aplicación del biológico contra el Coronavirus, sin embargo insistió en que el proceso se debe agilizar.

“Está muy bien eso del registro, pero si todavía no llegan las vacunas y aquí lo importante es que lleguen y que se apliquen a los más vulnerables”, dijo.

Turrubiates Contreras dijo que además el registro a través de internet no es accesible para todos “porque los adultos mayores no saben usar computadora y muchos no tienen internet”.

Finalizó, “también lo que pediríamos es que se pueda vacunar a domicilio a quienes no se pueden mover de su cama o están en silla de ruedas y no tienen quien los traslade”.