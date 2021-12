Los delincuentes más buscados por la Fiscalía de Tamaulipas

Recompensa : $2 000 000.00

Acuerdo Específico: PGJE/22/2019

SE BUSCA: MARTÍN RODRÍGUEZ BARBOSA

Alias : «El Cadete»

Recompensa : $2 000 000.00

Acuerdo Específico: PGJE/19/2018

SE BUSCA: JUAN GERARDO TREVIÑO CHAVEZ Y/O ALBERTO IVAN SOTO PADILLA Y/O ALEJANDRO RIOS CORONADO Y/O MARCO ANTONIO MANCILLA TREVIÑO

Alias : «El Huevo»

Recompensa : $2 000 000.00

Acuerdo Específico: PGJE/19/2018

SE BUSCA: PABLO MISAEL RAMOS LARA

Alias : «Pantera 24» y/o «Mezqui»

Recompensa : $2, 500 000.00

Acuerdo Específico: PGJE/23/2019

Delitos: Robo de Semoviente / Asociación Delictuosa