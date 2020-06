Suprema Corte de EE.UU. bloquea intento de Trump de eliminar DACA

Washington.- La Corte Suprema bloqueó el intento de la administración Trump de poner fin a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, un programa de la era Obama que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños. El fallo de la corte permitirá a los beneficiarios de DACA continuar renovando la membresía en el programa que les ofrece autorización de trabajo y protección temporal contra la deportación.

El fallo 5-4 fue escrito por el presidente del tribunal John Roberts y a ella se unieron los jueces Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan, Stephen Breyer y Sonia Sotomayor.

La opinión marca la segunda vez en una semana cuando la Corte Suprema, reforzada con dos de los nominados del presidente Donald Trump, se pronunció en contra de la administración Trump.

Desde noviembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia había estado considerando el futuro de la iniciativa de la era Obama.

WASHINGTON, DC – MARCH 16: The U.S. Supreme Court stands on March 16, 2020 in Washington, DC. The Supreme Court announced on Monday that it would postpone oral arguments for its March session because of the coronavirus outbreak. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

La administración Trump intentó eliminar DACA, pero los tribunales inferiores han bloqueado ese esfuerzo. Los demandantes, incluida la Universidad de California, un puñado de estados y beneficiarios de DACA, argumentaron que la eliminación viola la Ley de Procedimiento Administrativo, una ley federal que regula cómo las agencias pueden establecer regulaciones.

DACA no concede la ciudadanía estadounidense y solo ampara a quienes no hayan cometido delitos.