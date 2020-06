‘Me quieren embolsar’; hombre deja mensaje antes de morir por Covid-19

Perú.- Un hombre denunció a uno de los hospitales de Perú por supuestamente matar a uno de sus familiares que tenía coronavirus.

De acuerdo al joven, su hermano llamado Alex de la Cruz, de 45 años, le escribió desde el Hospital San José, del Callao, momentos antes de morir que ‘lo querían embolsar’.

El me escribe a las 4 de la mañana diciéndome: ‘hermano, sácame, por favor, o trae a la policía porque acá me van a embolsar. Yo le mando a mi hermana que vive al frente del hospital y se va hasta donde estaba él. Le digo a mi hermano que alce la mano. Él hace caso y ella lo distingue. Hasta la seis de la mañana he estado hablando con él”, acusó el pariente a medios internacionales.

De acuerdo a su testimonio, unas horas después, a las 8.30 de la mañana, una enfermera lo llamó desde el celular del paciente para avisarle del fallecimiento.

«Yo le digo que es mentira, que mi hermano no puede morir porque recién hablé con él. Tengo dos tíos que murieron igual. Ayer los enterramos y ahora toca con mi hermano”

La familia, incluso, enseñó los últimos mensajes que escribió el enfermo de Covid-19.

‘Ahora’ / ‘me quieren embolsar’ / ‘sácame’.

Otro de los hermanos acusó que le quitaron el oxígeno por cuarenta minutos a pesar de que lo necesitaba.

«Él era una persona que necesitaba el oxígeno y siempre le daban lo mínimo. En sus mensajes dice que los dejaron 40 minutos sin oxígeno. Él ha estado luchando hasta el último minuto. Mi hermana verificó que había médicos rondando por ahí con bolsas negras que son para cadáveres. ¿Qué hacen con ellas si los pacientes están vivos?”, finalizó.

Fuente: www.excelsior.com.mx