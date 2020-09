Maduro indulta a 110 presos políticos y Guaidó lo considera una «trampa» a la oposición

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha concedido el indulto a un centenar de presos, entre los que figuran algunos diputados opositores, en lo que ha definido como un esfuerzo en aras de la «reconciliación» en el país pero que para el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, no es más que una «trampa» para la oposición con la vista puesta en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

El encargado de realizar el anuncio este lunes fue el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien aseguró que «en aras de promover la reconciliación nacional y la búsqueda de la paz, el Ejecutivo nacional seguirá adoptando todas las medidas para el fortalecimiento de nuestra democracia», ha explicado Rodríguez, según recoge la prensa venezolana.

El indulto incluye a 110 presos, entre ellos 23 diputados opositores y cuatro suplentes. Entre quienes se beneficiarán de la medida de gracia de Maduro destacan Freddy Guevara, Mariela Magallanes, Américo De Grazia, Jorge Millán, José Guerra, Richard Blanco, Tomás Gunanipa, Luis Stefanelli, Carlos Paparoni, Henri Ramos Allup y Miguel Pizarro. Todos ellos fueron condenados a pesar de su condición de aforados.

El indulto incluye a 110 presos, entre ellos 23 diputados opositores y cuatro suplentes

Ahora son los directores de las cárceles los encargados de la ejecución del decreto presidencial una vez sea publicado en la Gaceta Oficial. «La vicepresidenta ejecutiva, la ministra del Servicio Penitenciario y el de Relaciones Interiores de Justicia y Paz, quedan encargados de ejecutar el presente decreto», ha apuntado Rodríguez.

Estos indultos buscan que los problemas de Venezuela se resuelvan internamente en el país, especialmente en las venideras elecciones parlamentarias, ha explicado Rodríguez. Los indultados «tienen la oportunidad de participar en las elecciones» fijadas para el 6 de diciembre sin condiciones previas.

«Todos tenemos derecho para ser o no candidato al Parlamento Nacional, por lo tanto no hay ningún tipo de condicionamiento en el establecimiento del Decreto y la participación o no en el evento electoral», ha subrayado Rodríguez.

No obstante, la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, ha advertido de que «el indulto es por los delitos pasados, no significa en modo alguno una patente para que no les caiga la justicia ante nuevas transgresiones».

Desde el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han respaldado la decisión del mandatario, que consideran «un claro mensaje de diálogo constructivo y fecundo con todos los sectores nacionales, especialmente con aquellos sectores que en la búsqueda de sus intereses han promovido y participado en ataques sistemáticos contra nuestra patria desde el exterior y el interior del país».

«Si algo deja claro la medida del presidente Nicolás Maduro, es su intención y dedicación en la búsqueda de la paz nacional, el encuentro político y la defensa de los intereses nacionales», ha reivindicado el PSUV en un comunicado, en el que ha llamado a sus militantes a respaldar el indulto.

Guaidó advierte de la «trampa»

Por su parte, Guaidó ha puesto en tela de juicio las intenciones de Maduro, al que acusa de estar tratando dividir a la oposición con el fin de dar legitimidad a los comicios de diciembre, que el reconocido como presidente encargado por buena parte de la comunidad internacional y el grueso de la oposición tienen intención de boicotear.

«Hoy el régimen liberó rehenes, y con ello reconoció una larga lista de presos y perseguidos políticos, prueba de que es una dictadura y del ataque contra la Asamblea Nacional», ha escrito en su Twitter, defendiendo que «jamás debieron pasar ni un solo segundo por ese infierno».

Su liberación busca «para tratar de legitimar las maniobras del momento», en este caso la «farsa» de las elecciones, «una farsa que está derrotada a nivel legal, político, popular e internacional», ha sostenido. «Es una trampa y no vamos a caer», ha recalcado.

Del total de indultados, ha afirmado, «hay 26 diputados: el 15 por ciento del Parlamento perseguido o en prisión» a quienes, según él, la dictadura de Maduro está usando «como piezas de canje, mientras sigue la persecución». Entre ellos «no hay ni un solo policía ni militar, y todavía existen cientos de presos políticos tras las rejas de la dictadura que debemos liberar», ha defendido.

«La puerta giratoria, en la que entran unos y salen otros, solo parará cuando salgamos de la dictadura», ha subrayado Guaidó, que ha recalcado que la reconciliación solo será posible «con respeto a la Asamblea Nacional, la designación constitucional del Consejo Nacional Electoral(CNE), restituir a los partidos e independencia de poderes».

«Ese es el camino. Luchando juntos es como sacaremos de Miraflores al usurpador», ha remachado, en un nuevo mensaje de unidad en momentos en que el bloque de la oposición parece estar resquebrajándose, como lo ha demostrado las recientes declaraciones críticas con Guaidó de algunos de sus exponentes, como Henrique Capriles o María Corina Machado.

Primeros excarcelados

Según informan los medios venezolanos, algunos de los indultados ya han salido en las últimas horas de prisión. Entre ellos figura Roberto Marrero, jefe del despacho Guaidó, quien fue liberado el lunes por la noche de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, el conocido Helicoide, según el diario ‘El Nacional’.

Marrero fue detenido el 21 de marzo de 2019, acusado de formar parte de una célula terrorista que presuntamente «planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos», para los que habría contratado «mercenarios colombianos y centroamericanos».

También han sido liberados los diputados de Voluntad Popular -el partido de Guaidó y de Leopoldo López-Gilber Caro y Renzo Prieto. El primero, según ha contado su hermana al diario, fue trasladado a la sede de las FAES para realizarle un examen médico previo.

Caro, contra el que no se conocen los cargos de los que se acusaba, fue detenido en diciembre de 2019 mientras que Prieto fue arrestado en marzo de este año, acusado de financiamiento de terrorismo y promoción del odio.