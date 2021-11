Al enviar un mensaje a los migrantes mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no les va a fallar y hablará con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los millones de mexicanos que viven y trabajan honradamente en ese país.

En un video mensaje, que se transmitió en una pantalla instalada en un parque continuo a la sede de las Naciones Unidas donde el presidente encabeza la sesión del Consejo de Seguridad, el Mandatario expresó:

«No les voy a fallar, y voy a hablar con el presidente Biden que actuado de manera respetuosa, como también lo hizo el presidente Trump, porque también nosotros no queremos confrontación, no queremos pleito, lo que queremos es que nos respeten porque somos un país independiente, libre soberano, no somos una colonia de ningún país.

«Esto afortunadamente lo entendió el presidente Trump y también lo entiende muy bien el presidente Biden, voy a hablar con él para que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los millones de mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos».