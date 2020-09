Acusa ex modelo a Trump de agresión sexual

La ex modelo Amy Dorris acusó que Donald Trump la agredió sexualmente en 1997, en el torneo de tenis del US Open en NY, según The Guardian

Washington.- La ex modelo Amy Dorris acusó que el Presidente estadounidense, Donald Trump, la agredió sexualmente durante el torneo de tenis del US Open en Nueva York del 5 de septiembre de 1997, según reveló el diario The Guardian.

En entrevista con el medio británico, Dorris aseguró que Trump la acosó afuera de un baño, le introdujo la lengua hasta su garganta y le tocó todo el cuerpo.

«Simplemente forzó su lengua por mi garganta y yo lo estaba empujando. Y entonces fue cuando su agarre se hizo más fuerte y sus manos por todo mi trasero, mis pechos, mi espalda», dijo a The Guardian la ex modelo, quien tenía 24 años en esa época.

«No sé cómo se llama eso cuando estás metiendo la lengua en la garganta de alguien. Pero lo empujé con los dientes. Lo estaba empujando. Y creo que podría haberle lastimado la lengua».

Según el medio, los abogados de Trump negaron cualquier acoso, abuso o comportamiento inapropiado hacia Dorris por parte del ahora Mandatario, que entonces tenía 51 años y estaba casado con su segunda esposa, Marla Maples.

Una amiga en Nueva York y la madre de Dorris, a quienes llamó después del altercado, confirmaron la información, señaló The Guardian.

Un terapeuta y más amigos con los que Dorris habló durante años posteriores también corroboraron el relato.

La ex modelo proporcionó al diario evidencia para comprobar sus reuniones con Trump, incluyendo su boleto del US Open y fotos con el entonces magnate que revelan que pasaron varios días juntos en Nueva York.

Dorris contó que había considerado hablar sobre el hecho en 2016, cuando varias mujeres hicieron públicas acusaciones similares contra el que era el candidato presidencial republicano. Decidió no hacerlo por temor a que su familia pudiera ser perjudicada.

Ahora, tiene 48 años y es madre de dos hijas.

«Ahora mis hijas están a punto de cumplir 13 años y quiero que sepan que no debes dejar que nadie te haga nada que no quieras», indicó.

«Y prefiero ser un modelo a seguir. Quiero que vean que no me quedé callada, que me enfrenté a alguien que hizo algo inaceptable».

The Guardian explicó que tuvo conocimiento del caso en primera instancia por una agente de modelos. Luego, Dorris habló con el diario sobre el asalto sexual hace 15 meses, pero no se sentía segura de hacerlo público hasta hace poco.