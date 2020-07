Xico le entro de frente: Victoria tendrá agua

La obra histórica del Gobierno Municipal de Victoria y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, sigue dando resultados día a día. Luego de muchos años de urgencia, los gobiernos del cambio llevan a cabo importantes obras que comprenden: el cambio total de tubería en la zona centro de Victoria; es decir del 0 al 22 y de Carrera hasta el Río San Marcos.

En la zona centro de Victoria es donde se fugaba casi la mitad del agua de toda la Ciudad, un dato tan fuerte que entristece pensar en la cantidad de agua que se desperdició por años. La obra #ParaQueTengamosAgua, incluye la instalación de bombas nuevas desde la toma de la presa Vicente Guerrero hasta los pozos de la zona norte.

En la primer etapa, «Para Que Tengamos Agua», se realizaron trabajos de suministro de 123 válvulas de seccionamiento, 39 válvulas reguladoras de presión, 34 válvulas check, 36 válvulas de mariposa y 15 medidores.

Una muestra de los resultados de esta obra, es el testimonio de la señora Carmela Gallegos, habitante de la colonia San Marcos 2, que tenía mucho tiempo sin agua y ahora, ya cuenta con agua para todos sus servicios básicos y domésticos; “yo no puedo caminar, no puedo ni bajar aquí, ni mi esposo, porque yo tengo 6 años que me fracturé. Así que sí llega el agua aquí, qué bendición para mi. Ahorita doy gracias a Dios que ya tengo el agua”, expresó.