Pide ayuda Maki Ortiz para atender a migrantes

Dado el agobio que padecen las ciudades fronterizas debido a la contingencia sanitaria, así como a otras situaciones del servicio público que sufren estas urbes por la alta taza demográfica, la alcaldesa municipal de Reynosa Maki Ortiz, solicito apoyo para que trabajen los diputados federales en la próxima definición del presupuesto y que asignen recursos exclusivos para atender las necesidades de los migrantes.

“estamos esperando que el congreso de la unión, ahora que viene el presupuesto asigne un programa para todas las ciudades de la frontera que necesitamos apoyo para enfrentar este reto. Es importante que tomen en cuenta la situación que estamos viviendo, yo ya me he comunicado con varios de ellos para exponerles la preocupación y creo que es importante que lo expongan para que las ciudades de la frontera, que no tenemos ningún recurso, para eso tengamos un presupuesto”, señalo la alcaldesa de Reynosa. Cabe destacar que citado el ayuntamiento ha realizado ajustes a su presupuesto para estar en condiciones de atender a los migrantes de Haití que avivan en grupos muy grandes y que desbordan los refugios que se tienen destinados para ellos.

Por otra parte, la alcaldesa señalo que están realizando las gestiones para que los haitianos continúen su camino hasta ciudad Acuña y solventar la capacidad desbordada de la casa del migrante nuestra señora de Guadalupe y el albergue senda de vida que ya no dan abasto.

En relación al censo que se estaba realizando de centro americanos en la ciudad se ha detectado que algunos líderes haitianos han impedido su desarrollo. Con dicho censo se pretendía hacer un análisis logístico para atender a esa población flotante.