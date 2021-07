Llama Fernando Guerrero a fortalecer la gran familia ISSSTE-Tamaulipas

Más de 3 mil trabajadores del ISSSTE tendrán en su manos el cambio que piden ahora que salga la convocatoria para elegir a quien los representará sindicalmente en Tamaulipas, así lo dio a conocer el Dr. Fernando Guerrero Amieva, odontólogo de la unidad médica de Tampico quien señaló que se le han acercado muchos trabajadores y trabajadoras de la institución en forma personal, telefónicamente y por redes sociales donde le han patentizado su simpatía y el apoyo para buscar ser el próximo líder sindical.

Guerrero Amieva, dijo que está muy contento por la gran respuesta de los trabajadores de los diferentes municipios del estado y eso lo motiva a continuar preparándose para buscar ser el nuevo dirigente del Sindicato del ISSSTE en Tamaulipas, donde se necesita un nuevo rostro más humano, más sensible que dignifique a sus agremiados que han estado completamente abandonados y que quieren un cambio.

“Que quede bien claro, vamos a trabajar para darle todo el apoyo a los trabajadores para que obtengan las mejores condiciones de retiro, las mejores condiciones de trabajo para que sean nuevamente la gran familia ISSSTE que brinde servicios, seguros y prestaciones con calidad y calidez a los tamaulipecos y sus familias como se requiere en la actualidad”.

Estamos en espera de que se lance la convocatoria, pero mientras -Fuera de horario laboral y aplicando las medidas sanitarias- continuamos reuniéndonos con trabajadores de las distintas áreas que conforman la institución en la entidad.

Tenemos muy buenas propuestas de mejoramiento, para que nuestros compañeros las conozcan y si les parece mi plan de trabajo, me apoyen para llegar a ser su gallo que los represente dignamente en el proceso que se avecina dónde saldrá el nuevo dirigente.

No les vamos a fallar, como lo he dicho, no permitiremos que se realice nada en lo oscurito, estaremos muy pendientes que se respete la bolsa de trabajo, se apoye a los compañeros para su retiro, se realicen los movimientos escalafonarios como lo marca las Condiciones Generales de Trabajo, con claridad y mucha transparencia entre otras acciones que implementaremos para mejorar la dignidad y el trabajo diario de los trabajadores, termino diciendo el entrevistado.